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В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то изменениях насчет доверия Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина Шойгу
© ТАСС

Песков также подчеркнул, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента и вряд ли обсуждались в ходе контактов главы Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по урегулированию мятежа, предпринятого бойцами частной военной компании.

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С момента объявления Пригожиным о начале мятежа вечером 23 июня Шойгу не делал каких-либо публичных заявлений.

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