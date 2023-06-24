В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то изменениях насчет доверия Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента и вряд ли обсуждались в ходе контактов главы Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по урегулированию мятежа, предпринятого бойцами частной военной компании.