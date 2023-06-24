Минобороны РФ опубликовало фото с надписью «сплоченность и единство»

Минобороны России опубликовало фотографию военных Вооруженных сил России (ВС РФ) с надписью «сплоченность и единство» в своем Telegram-канале.

На опубликованном кадре запечатлены военнослужащие с российской символикой в форме и с оружием, сидящие на военной технике. Публикация на данный момент набрала более 11,7 тысяч положительных реакций.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря.

Минобороны России

23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.