Бойцы ЧВК «Вагнер» начали готовиться к отъезду из Ростова-на-Дону

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань также сообщает, что бойцы «Вагнера» собираются на площади у здания ЮВО для отъезда.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря. Он сообщил, что за сутки бойцы «Вагнера» прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время, отметил он, не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.