Мятеж Пригожина: последние новости на сегодня 24 июня

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ночь на 24 июня начали вооруженное восстание под руководством руководителя компании, бизнесмена Евгения Пригожина.

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«Рамблер» собрал последние новости по состоянию на 20:30 мск. Все данные получены из открытых источников.

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Переговоры с Лукашенко

Пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным об остановке движения ЧВК "Вагнер" и о шагах по деэскалации. Руководитель ЧВК Вагнер принял предложение.

Продвижение колонн ЧВК по территории России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о продвижении колонны ЧВК по территории региона.

Действия ЧВК в Ростове-на-Дону

Бойцы компании оборудовали позиции снайперов и операторов БПЛА на крыше захваченного в результате военного мятежа штаба Южного центрального округа (ЮВО).

В районе штаба периодически слышатся выстрелы. Данных о пострадавших не поступало. Предположительно, солдаты компании пытаются отогнать от здания жителей города.

Действия властей в рамках подавления вооруженного восстания

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» были замечены на въезде в Ростов-на-Дону. Они переброшены для подавления мятежа частной армии Пригожина.

На юго-западе Москвы в районе Ясенево, военные оборудовали огневую позицию. Они установили баррикады из мешков с песком и пулеметную точку.

На въезде в Москву со стороны МКАД силовики установили блокпост с гранатометом и БТР. Меры безопасности усиливаются и на других въездах в российскую столицу.

«Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву. На съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР», - заявил корреспондент РИА Новости.

ТАСС

Информационное противодействие

По требованию Генпрокуратуры РФ были заблокированы ресурсы, принадлежащие медиагруппе «Патриот» Пригожина. Данный шаг призван не допустить распространение призывов бизнесмена к вооруженному восстанию.

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к представителям сферы спорта и физической культуры с призывом сохранять спокойствие и не допускать паники.

Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК «Вагнер» администрации города Усть-Лабинска и его главы.

ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов частной военной компании.

Переговоры и попытки разрешить ситуацию мирным путем

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, мятежникам необходимо сложить оружие, как можно быстрее. В этом случае они смогут избежать наказания за военный мятеж.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал «вагнеровцев» прекратить беспорядок и не запугивать население.

«Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины», - сказал Грызлов.

Безопасность граждан

В ряде регионов РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО).

В Московской области приостановили проведение публичных, массовых и торжественных мероприятий до 1 июля из-за режима контртеррористической операции. Это следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он пояснил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников.

Реакция мировой общественности на события в России

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Соединенного Королевства и Германии.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о созыве в воскресенье Совета национальной безопасности в связи с ситуацией в России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в РФ в субботу провел два совещания - с руководством силового блока и военными