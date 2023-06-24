Мятеж Пригожина: последние новости на сегодня 24 июня
Бойцы ЧВК «Вагнер» в ночь на 24 июня начали вооруженное восстание под руководством руководителя компании, бизнесмена Евгения Пригожина.
«Рамблер» собрал последние новости по состоянию на 20:30 мск. Все данные получены из открытых источников.
Переговоры с Лукашенко
Пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным об остановке движения ЧВК "Вагнер" и о шагах по деэскалации. Руководитель ЧВК Вагнер принял предложение.
Продвижение колонн ЧВК по территории России
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о продвижении колонны ЧВК по территории региона.
Действия ЧВК в Ростове-на-Дону
Бойцы компании оборудовали позиции снайперов и операторов БПЛА на крыше захваченного в результате военного мятежа штаба Южного центрального округа (ЮВО).
В районе штаба периодически слышатся выстрелы. Данных о пострадавших не поступало. Предположительно, солдаты компании пытаются отогнать от здания жителей города.
Действия властей в рамках подавления вооруженного восстания
Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» были замечены на въезде в Ростов-на-Дону. Они переброшены для подавления мятежа частной армии Пригожина.
На юго-западе Москвы в районе Ясенево, военные оборудовали огневую позицию. Они установили баррикады из мешков с песком и пулеметную точку.
На въезде в Москву со стороны МКАД силовики установили блокпост с гранатометом и БТР. Меры безопасности усиливаются и на других въездах в российскую столицу.
«Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву. На съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР», - заявил корреспондент РИА Новости.
Информационное противодействие
По требованию Генпрокуратуры РФ были заблокированы ресурсы, принадлежащие медиагруппе «Патриот» Пригожина. Данный шаг призван не допустить распространение призывов бизнесмена к вооруженному восстанию.
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к представителям сферы спорта и физической культуры с призывом сохранять спокойствие и не допускать паники.
Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК «Вагнер» администрации города Усть-Лабинска и его главы.
ЦИК РФ выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и дать жёсткий отпор предателям Родины и тем, кто устроил мятеж, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов частной военной компании.
Переговоры и попытки разрешить ситуацию мирным путем
По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, мятежникам необходимо сложить оружие, как можно быстрее. В этом случае они смогут избежать наказания за военный мятеж.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал «вагнеровцев» прекратить беспорядок и не запугивать население.
«Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины», - сказал Грызлов.
Безопасность граждан
В ряде регионов РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В Московской области приостановили проведение публичных, массовых и торжественных мероприятий до 1 июля из-за режима контртеррористической операции. Это следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он пояснил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников.
Реакция мировой общественности на события в России
Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Соединенного Королевства и Германии.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о созыве в воскресенье Совета национальной безопасности в связи с ситуацией в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в РФ в субботу провел два совещания - с руководством силового блока и военными
Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне разворачивающихся событий.