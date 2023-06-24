Залужный рассказал генералу США о нуждах ВСУ в вооружении и технике

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"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. <...> Рассказал о потребностях Вооруженных сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ также сообщил, что поговорил с Милли о ситуации на передовой, а также об оборонительных и наступательных действиях подразделений ВСУ, которые, как утверждается, продолжаются согласно плану.

В пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что промедление западных партнеров в поставках вооружений дало российским силам время подготовить линию обороны, из-за чего широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ "идет медленнее, чем хотелось бы".