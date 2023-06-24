Залужный рассказал генералу США о нуждах ВСУ в вооружении и технике

Залужный рассказал главе Комитета начштабов ВС США о нуждах ВСУ в вооружении и технике
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о потребностях украинской армии в вооружении и технике на фоне контрнаступления.
"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. <...> Рассказал о потребностях Вооруженных сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования", - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Главком ВСУ также сообщил, что поговорил с Милли о ситуации на передовой, а также об оборонительных и наступательных действиях подразделений ВСУ, которые, как утверждается, продолжаются согласно плану.
В пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что промедление западных партнеров в поставках вооружений дало российским силам время подготовить линию обороны, из-за чего широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ "идет медленнее, чем хотелось бы".
Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.