МО РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ на Времевском направлении

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ. Видео боевого эпизода опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что танк был поражен на Южно-Донецком направлении, в ходе отражения атаки на позиции российских войск.

Ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

По данным ведомства, в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск «Восток», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, были успешно отражены три атаки противника.