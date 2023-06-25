Чеченский спецназ возвращается в зону СВО из Ростова-на-Дону

Командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чечни Апти Алаудинов сообщил о выводе своего подразделения из Ростова-на-Дону, передает RT.

По словам Алаудинова, бойцы возвращаются в зону СВО на Марьинское направление, откуда они прибыли для подавления мятежа Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что, пока бойцы «Ахмата» готовились к подавлению вооруженного мятежа, их позиции в зоне спецоперации удерживались резервными группами.

Ранее он заявил, что вооруженный мятеж должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».