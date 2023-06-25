Чеченский спецназ возвращается в зону СВО из Ростова-на-Дону

Командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чечни Апти Алаудинов сообщил о выводе своего подразделения из Ростова-на-Дону, передает RT.
По словам Алаудинова, бойцы возвращаются в зону СВО на Марьинское направление, откуда они прибыли для подавления мятежа Пригожина.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что, пока бойцы «Ахмата» готовились к подавлению вооруженного мятежа, их позиции в зоне спецоперации удерживались резервными группами.
Ранее он заявил, что вооруженный мятеж должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер».
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.
Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».
Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
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