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Губернатор Артамонов: техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Губернатор Артамонов: техника ЧВК «Вагнер» передвигается по Липецкой области
© пресс-служба правительства Липецкой области

Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Ситуация находится под контролем», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти приняли решение отменить до особого распоряжения все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую.