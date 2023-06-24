Губернатор Артамонов: техника ЧВК «Вагнер» передвигается по Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

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Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ситуация находится под контролем», — добавил он.