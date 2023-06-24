Режим КТО: суть, что нужно знать гражданам

24 июня 2023 года в Москве, Московской и Воронежской областях на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» был введен режим контртеррористической операции. Кроме того, в Ростовской, Тульской, Тверской, Калининградской областях и в ряде других регионов были отменены массовые мероприятия и введен дополнительный контроль.

В столичном регионе подобный режим вводится впервые. Ранее его неоднократно вводили на Северном Кавказе. Кроме того, в ходе спецоперации он вводился в Белгородской области, после вторжения в приграничные с Украиной российские села украинских террористов.

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Общие сведения

Режим контртеррористической операции подразумевает комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий для пресечения террористических актов, обезвреживания террористов, обеспечения безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также для минимизации последствий террористической деятельности.

Особый правовой режим

Особый правовой режим КТО в пределах территории РФ может вводиться в месте и на период проведения такой операции в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Согласно действующей редакции закона от 26 мая 2021 года, решения о введении и отмене правового режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо иное должностное лицо по его указанию, или руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, если глава соответствующего федерального органа не принял иного решения.

В ситуации, когда для проведения КТО требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, где проживает больше число людей, вводящее правовой режим КТО лицо уведомляет об этом президента России, председателя правительства, председателя Совета Федерации, председателя Государственной думы, генерального прокурора и при необходимости иных должностных лиц.

Комплекс мер и временных ограничений в отношении физлиц

На территориях, в пределах которых вводится режим, допускаются следующие меры и ограничения (как весь комплекс, так и по отдельности):

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность. В случае отсутствия документов человека доставляют в органы внутренних дел РФ (или иные компетентные органы) для установления личности;

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

использование транспортных средств физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц;

временное отселение физлиц в безопасные районы с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и др. карантинных мероприятий;

проведение при проходе/проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей.

Комплекс общих мер

усиление охраны общественного порядка; подлежащих государственной охране объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества;

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и средств связи;

введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, а также поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших.

В ходе КТО допускается беспрепятственное проникновение лиц, проводящих операцию, в жилые помещения и на земельные участки, на территории и в помещения независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.

Для проведения КТО могут привлекаться:

подразделения, воинские части и соединения Вооруженных сил РФ;

подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, др. федеральных органов исполнительной власти.

Все привлеченные военные, сотрудники и специалисты на период операции подчиняются руководителю КТО.

Участвующие в КТО подразделения применяют боевую технику, оружие и спецсредства в соответствии с нормативными актами РФ.

Переговоры с террористами

Закон «О противодействии терроризму»допускает проведение переговоров в целях сохранения жизни и здоровья людей. Такие переговоры ведут лица, специально уполномоченные руководителем КТО. При этом в ходе переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.

Руководство, состав сил и средств, окончание КТО

Руководство КТО осуществляет лицо, принявшее решение о проведении операции. Руководитель определяет структуру и порядок работы оперативного штаба по проведению операции (а также задачи и функции включенных с состав штаба должностных лиц), состав необходимых сил и средств и др.