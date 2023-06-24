Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия за атаку по Чонгарскому мосту

Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что нанесенный 23 июня удар стал ответом на атаку ВСУ по автомобильному мосту через Чонгарский пролив. На украинской авиабазе уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow", говорится в сообщении.

Чонгарский мост попал под обстрел ВСУ в ночь на 22 июня. Удары были нанесены британскими ракетам Storm Shadow. Ракета угодила в мост на административной границе между регионами. Движение по мосту было временно прекращено, а весь транспорт направили по объездным маршрутам. Обошлось без жертв.