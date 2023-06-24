Минобороны сообщило об ударе по украинским аэродромам

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 24 июня Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах.

По данным ведомства, высокоточным оружием большой дальности были поражены аэродром "Канатово" в Кировоградской области и аэродром "Днепр".

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщает МО РФ.

Ранее Минобороны РФ информировало об ударе по складам ВСУ с иностранной техникой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.