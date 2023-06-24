МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 24 украинских беспилотника.
Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
- "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области", - сказал он.