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МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 24 украинских беспилотника.

МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника
© РИА Новости

Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

  1. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области", - сказал он.