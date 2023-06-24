В Польше предрекли провал украинского контрнаступления через две недели

Контрнаступление Киева может закончиться через две недели. Такой прогноз сделал экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, сообщает польское издание Fronda.

По мнению генерала, у ВСУ остался последний шанс переломить ситуацию. Для этого необходимо нанести немедленный удар «где-нибудь под Артемовском» и окружить там российские войска. Иначе через две недели «говорить о чем-то будет бессмысленно» - у ВСУ не останется шансов на контрнаступление.

«Контрнаступление на этом закончится, потому что украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал, а русские свяжут их боевыми действиями», - сказал Скшипчак.

Он отметил, что ситуация на фронте развивается не по плану Киева. ВСУ не способны прорвать российскую оборону. Они испытывают серьезные трудности: большое количество замаскированных мин стало для них неожиданностью. В итоге потери ВСУ огромны.