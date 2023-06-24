В центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире пришли с обысками

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.