Херсонские власти сообщили о крупной атаке ВСУ
За минувшие сутки они выпустили по населённым пунктам левобережной части региона около ста снарядов.
В частности, под удары ствольной артиллерии попали: Алёшки, Крынки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Песчановки.
Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мосту на административной границе между Херсонской область и Крымом. Об этом сообщили врио губернатора региона Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксёнов. Они отметили, что транспорт продолжил движение по альтернативным маршрутам.