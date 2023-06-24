Херсонские власти сообщили о крупной атаке ВСУ

За минувшие сутки они выпустили по населённым пунктам левобережной части региона около ста снарядов.

Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мосту на административной границе между Херсонской область и Крымом. Об этом сообщили врио губернатора региона Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксёнов. Они отметили, что транспорт продолжил движение по альтернативным маршрутам.