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В сети появились кадры встречи Пригожина с Евкуровым и Алексеевым

В сети появились кадры встречи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с замминистром обороны России Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым

Встреча проходит в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

Что известно о деле в отношении Пригожина. Главное

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.

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