В сети появились кадры встречи Пригожина с Евкуровым и Алексеевым
В сети появились кадры встречи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с замминистром обороны России Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым
Встреча проходит в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.