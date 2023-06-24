Подполковник заявил о наличии доказательств участия женщин в боях за ВСУ
Российские военные находят тела украинок в зоне боевых действий. Это свидетельствует об участии молодых девушек в боевых операциях армии Украины. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с URA.RU.
«Считаю, что женщины в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию на Украине. Мы уже наблюдаем на линии боевого соприкосновения трупы молодых девушек», — сказал он.
Подполковник отметил, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация свидетельствует о том, что войскам Украины стало еще тяжелее бороться с армией РФ. Он считает, что это доказывает эффективность действий ВС РФ на линии боевого соприкосновения.
Марочко указал, что вооруженные формирования Украины терпят «катастрофические потери» в технике и живой силе, поэтому вскоре мужчин в Киеве будут «отлавливать» прямо на улице, как это уже было в других городах. Подполковник полагает, что это уже происходит, но власти это не афишируют, так люди и так сильно паникуют из-за всего происходящего.
«Под мобилизацию попадут все категории граждан, первой, второй, третьей. Так как главное у них — численный состав и выполнение задач военкомами», — пояснил Марочко.