Подполковник заявил о наличии доказательств участия женщин в боях за ВСУ

Российские военные находят тела украинок в зоне боевых действий. Это свидетельствует об участии молодых девушек в боевых операциях армии Украины . Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с URA.RU.

«Считаю, что женщины в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию на Украине. Мы уже наблюдаем на линии боевого соприкосновения трупы молодых девушек», — сказал он.

Подполковник отметил, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация свидетельствует о том, что войскам Украины стало еще тяжелее бороться с армией РФ. Он считает, что это доказывает эффективность действий ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

Марочко указал, что вооруженные формирования Украины терпят «катастрофические потери» в технике и живой силе, поэтому вскоре мужчин в Киеве будут «отлавливать» прямо на улице, как это уже было в других городах. Подполковник полагает, что это уже происходит, но власти это не афишируют, так люди и так сильно паникуют из-за всего происходящего.