Марочко допустил мобилизацию женщин на Украине

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил URA.RU, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО были обнаружены тела украинок .

По мнению Марочко, это доказывает, что молодые женщины входят в штурмовые отряды ВСУ, а также на то, что в ближайшее время всеобщая мобилизация на Украине будет распространяться на женщин.

"Хочу отметить, что такая мобилизация — это признак эффективности действия наших войск на линии боевого соприкосновения. Под мобилизацию попадут все категории граждан, первой, второй, третьей. Так как главное у них — численный состав и выполнение задач военкомами", — заявил эксперт.

Марочко также заявил, что в настоящее время на Украине отлавливают военнообязанных, поскольку "так называемые патриоты там закончились уже давно".

Ранее сообщалось, что в Чернигове объявили всеобщую мобилизацию вслед за Киевом и Ивано-Франковском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.