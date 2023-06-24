Мобилизация: последние новости на сегодня 24 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 июня 2023, в материале «Рамблера».

Генпрокурор РФ: равнодушие чиновников к семьям мобилизованных недопустимо

Несколько семей мобилизованных граждан столкнулись с игнорированием своих обращений к чиновникам, что совершенно недопустимо. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что в ходе личного приема граждан в Оренбурге к нему обратилась местная жительница, чей супруг вернулся с фронта в связи с ранением и проходит лечение. Их дом сгорел в прошлом году, однако вопрос о постановке на жилищный учет местными властями до сих пор не решен. У супругов двое детей.

Краснов подчеркнул, что это не единственное обращение о социальной помощи от граждан, которое местные чиновники восприняли с равнодушием и не оказали необходимую помощь. Он подчеркнул, что поддержка семей военных — важнейшая государственная задача. Игнорирование их просьб недопустимо.

Челябинский депутат рассказала, чем занимаются мобилизованные в зоне СВО

Мобилизованные граждане занимаются опасной, но значимой работой в зоне ведения боевых действий на Украине. Об этом рассказала депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова в своем Telegram-канале, пишет URA.RU.

Она рассказала, что они строят гидротехнические и оборонительные сооружения, например, понтонные переправы, окопы, блиндажи. Это очень важная работа, которая напрямую влияет на успехи российской армии, отметила депутат.

Губернатор Пензенской области встретился с земляками во время поездки в Херсонскую область

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил мотострелковый полк в Херсонской области, где служат мобилизованные жители региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, говорится на сайте ГТРК «Пенза»

«Встретился с командующим группировкой войск, с руководством полка, расспросил об условиях, в которых наши бойцы несут службу, об обстановке в целом», — рассказал губернатор.