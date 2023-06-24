Спецоперация на Украине 24 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 июня 2023 года.

В МО РФ заявили, что Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению

Вооруженные силы Украины воспользовались суматохой после высказывания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и в данный момент сосредотачивают подразделения на бахмутском тактическом направлении для последующего наступления. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

Ведомство уточнило, что пока солдатам Южной группировки войск удается сдерживать противника ударами авиации и артиллерии.

ФСБ заявила о выполнении боевых задач российской армией в зоне СВО

Армия России продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с войсками Украины после возбуждения уголовного дела против главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

В ведомстве уточнили, что против Евгения Пригожина выдвинули обвинения по факту призыва к вооруженному мятежу.

Российские летчики поставили рекорд по числу вылетов за сутки в зоне СВО

Российские летчики-штурмовики установили рекорд по числу вылетов за сутки в зоне ведения боевых действий на Украине. Об этом пишет Lenta.ru.

Как говорится в статье, пилоты иногда выполняют по десять вылетов на человека, хотя даже три-четыре полета считаются большой нагрузкой.