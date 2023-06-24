Саперы начали разминирование в российском регионе после отступления ВСУ
Саперы Западного военного округа ведут разминирование села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что в Новой Таволжанке Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении оставляли мины и боеприпасы. Задача саперов — обезвредить их в кратчайшие сроки обезвредить. Специалисты обследуют дома, участки и лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила артиллерия ВСУ по домам местных жителей.
В Минобороны добавили, что в лесу находят растяжки с противопехотными минами, которые могли бы сработать против мирного населения.
В ведомстве отметили, при обнаружении взрывоопасного предмета жители обращаются к участковому, далее на место приезжает группа саперов. Также военные вместе с участковым обходят дома и дают советы сельчанам о том, что что делать при обнаружении подозрительных предметов.