Саперы начали разминирование в российском регионе после отступления ВСУ

Саперы Западного военного округа ведут разминирование села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что в Новой Таволжанке Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении оставляли мины и боеприпасы. Задача саперов — обезвредить их в кратчайшие сроки обезвредить. Специалисты обследуют дома, участки и лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила артиллерия ВСУ по домам местных жителей.

В Минобороны добавили, что в лесу находят растяжки с противопехотными минами, которые могли бы сработать против мирного населения.