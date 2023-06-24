Французский политик заявил о провале контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают уже даже в США , заявил в Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо .

«Об этом много пишет даже американская пресса! В чем смысл делать вид, что оно продолжается?» — задался он вопросом.

По мнению Филиппо, возможно цель в том, чтобы разорить западных партнеров «до последнего евро и отправить украинцев на убой».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Как уточнил постпред, украинцы, которые стоят за терактом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), «помешавшись» на контрнаступлении, «ни во что не ставят интересы своего народа и будущее своей страны».