ВВС Тайваня на учениях отработают посадку F-16 в гражданских аэропортах

ВВС Тайваня в ходе учений в июле планируют отработать посадку истребителей F-16 и военно-транспортных самолетов C-130H Hercules в гражданских аэропортах. Об этом в пятницу сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным источников агентства, в ходе ежегодных учений "Ханьгуан" планируется задействовать аэропорт Тайдун на юго-востоке острова. Военные летчики будут отрабатывать экстренные посадки в гражданских аэропортах в случае вооруженного конфликта с материковым Китаем. Аэропорт Тайдун будет задействован в учениях впервые за 42 года с момента его ввода в эксплуатацию.

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Как заявил агентству генерал-лейтенант ВВС Тайваня в отставке Чжан Яньтин, в случае военных действий тайваньские авиабазы подвергнутся атаке со стороны Народно-освободительной армии Китая. По этой причине вооруженные силы Тайваня планируют использовать в качестве запасных взлетно-посадочных полос гражданские аэропорты, а также отдельные прямые участки государственных автотрасс.

Он отметил, что использование для этих задач аэропортов Тайбэя и Гаосюна осложняется их высокой степенью загруженности гражданскими авиарейсами. По словам генерал-лейтенанта, аэропорт Тайдун подходит для этих целей, так как длина его взлетно-посадочной полосы составляет около 2,4 км. Этого расстояния достаточно для посадки F-16 или C-130.

Согласно плану учений посадку в аэропорту Тайдун будут осуществлять истребители F-16V Block 20. Как указал научный сотрудник Института национальной обороны Тайваня Су Цзыюнь, для разгона при взлете с полным вооружением этим самолетам нужна полоса длиной около 535 м, а для посадки - 810 м.

Как сообщил источник агентства, выбор в пользу этого аэропорта был сделан также из-за того, что на расположенной рядом авиабазе ВВС Тайваня Чжихан будут базироваться заказанные Тайванем в США 66 истребителей F-16V Block 70. Они обладают схожими характеристиками с F-16V Block 20 - для взлета им необходима полоса длиной 450 м.

Учения "Ханьгуан"

Военные учения "Ханьгуан" являются крупнейшими для Тайваня и проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил острова. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование боевых действий по отражению полномасштабного вторжения на Тайвань.

Второй этап учений с маневрами и боевыми стрельбами будет проходить с 24 по 28 июля. В ходе него тайваньские вооруженные силы также будут отрабатывать противодействие высадке десанта на остров и прорыв морской блокады. В этом году легенда учений предусматривает отражение атаки условного противника на восточное побережье острова, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки.