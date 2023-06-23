Стало известно о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прорыв у Орехова на запорожском направлении, наступление набирает обороты, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Стало известно, что противник пытается вклиниться в российскую оборону в районе Работино, в атаку направляются переброшенные с каменского участка фронта подразделения.

Отмечается, что пехота ВСУ заняла ряд окопов, продвигаясь от Новоданиловки к Работино под прикрытием артиллерии. При этом наступление в районе Пятихатки-Жеребянски остановилось.

«Ценой больших потерь ВСУ продолжают продвигаться вперед по первому участку очаговой линии российской эшелонированной обороны», — говорится в сообщении.

Предполагается, что прорыв будет остановлен на первой сплошной линии российской обороны с минными полями и опорными пунктами.