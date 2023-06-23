В Сумской области раздались взрывы

В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

Сообщения о взрывах начали поступать около 20:20 в пятницу, 23 июня. При этом отмечается, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Харьковской области. По данным СМИ, они прогремели в Купянском районе.