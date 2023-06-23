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В Сумской области раздались взрывы

В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

В Сумской области раздались взрывы
© Lenta.ru

Сообщения о взрывах начали поступать около 20:20 в пятницу, 23 июня. При этом отмечается, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Харьковской области. По данным СМИ, они прогремели в Купянском районе.

22 июня сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах Украины. В частности, сообщения о них поступали из Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, Кременчуга в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.