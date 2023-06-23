Минобороны РФ опровергло сведения о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - сказали в ведомстве.