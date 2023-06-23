Минобороны РФ опровергло сведения о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"
Распространяемая в социальных сетях информация о нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" является ложной, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - сказали в ведомстве.
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Минобороны РФ опровергло сведения о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"Военные новости11 минут назад8