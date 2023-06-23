Небензя рассказал о «запорожской мясорубке»
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что солдаты ВСУ называют украинское контрнаступление «запорожской мясорубкой» из-за огромных потерь. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Небензя сделал во время выступления в Совете безопасности ООН.
«Подгоняемые западными спонсорами, перед которыми Украине надо отчитаться об эффективности своих усилий по использованию поставленных вооружений и боеприпасов, вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции», – заявил он.
Небензя также добавил, что сами украинцы называют контрнаступление ВСУ «запорожской мясорубкой», а потери за прошедший месяц составляют «десятки тысяч мобилизованных».
«Оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка. По аналогии с бахмутовской мясорубкой, куда киевский режим в течение нескольких месяцев отправлял на верную смерть украинских солдат только для того, чтобы доказать западным поставщикам оружия, что Украина может победить Россию. Разумеется, доказать удалось только обратное, о чем Зеленский и его клика сегодня пытаются не вспоминать», – добавил постпред России.
Помимо этого, Небензя также рассказал, что сейчас Киев пытается «сделать победу из разгрома», в чём ему помогают союзные страны Запада. При этом постпред считает, что последних не волнуют украинские потери.
«Сегодня на фоне всего происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России. По этой причине никакого разговора о мире марионеточному киевскому режиму вести не дадут, во всяком случае пока украинцы еще не закончились. Как не дали этого сделать в марте прошлого года, о чем в деталях рассказал президент России Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами», – подытожил он.
Ранее Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС.