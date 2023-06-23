Небензя рассказал о «запорожской мясорубке»

«Сегодня на фоне всего происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России. По этой причине никакого разговора о мире марионеточному киевскому режиму вести не дадут, во всяком случае пока украинцы еще не закончились. Как не дали этого сделать в марте прошлого года, о чем в деталях рассказал президент России Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами», – подытожил он.