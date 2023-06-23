ВСУ начали массово терять бронетехнику из-за сбоев GPS-навигации

На Запорожском и Южно-Донецком направлении российские системы РЭБ нарушили управление украинскими войсками. Из-за проблем с GPS-навигацией несколько механизированных бригад ВСУ оказались выведены на минные поля и подверглись ударам российских вертолетов и артиллерии.

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Как сообщает "Военная Хроника", из-за сбоев спутникового оборудования подразделения ВСУ использовали гражданские телефоны и планшеты с установленными приложениями офлайн-карт местности.

"Техника и личный состав выдвигались не к месту предполагаемой атаки на позиции ВС РФ, а выходили на минные поля или попадали в засаду", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери понесли подразделения с американскими бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV и MaxxPro, британскими Mastiff и канадскими Roshel Senator. В результате под удар попали части 32-й механизированной бригады, 35-й и 37-й бригад морской пехоты и 110-й бригад территориальной обороны ВСУ.