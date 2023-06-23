Украинский дрон попытался атаковать пункт пропуска в Курской области

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска «Крупец» в Курской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы несколько часов назад. Аппарат не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе, отмечает издание.

Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью над Курском российские системы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты.

23 июня также стало известно, что беспилотник обнаружили на крыше школы на Хавской улице на юге Москвы.