Названы особенности используемых в зоне СВО комплексов «Альбатрос М5»

«Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для ведения разведки, корректировки огня, наблюдения и фиксации того, как поражена цель. Он изготовлен по схеме летающего крыла из композитных материалов, что позволяет ему быть практически незаметным для радиолокационных станций (РЛС). Кроме того, очень надежная система шифрования, которая обеспечивает возможность работы этого беспилотника по закрытым каналам, не подверженным воздействию системы радиоэлектронной борьбы», — объяснил специалист.