Небензя ответил на обвинения в использовании РФ иранских дронов

Обвинения в том, что Россия использует иранские беспилотники на Украине , не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , комментируя новую серию обвинений в адрес Москвы со стороны западных стран.

Перед началом заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине постоянные представители США, Украины, Великобритании и Албании при всемирной организации выступили с заявлением, в котором обвинили РФ в использовании иранских беспилотников для ударов по Украине, а также в планах построить в России завод по производству иранских дронов. Обвинения связаны с подготовкой генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем доклада по исполнению Ираном резолюции 2231, предусматривающей ограничения по экспорту Тегераном определенных видов продукции, к которым западные страны причисляют и беспилотники. Доклад был представлен в закрытом виде в четверг.