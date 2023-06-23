В ЕС планируют производить 1 миллион боеприпасов в год
Послы стран-членов Европейского союза утвердили проект документа о расширении производства боеприпасов до 1 миллиона штук в год. Об этом 23 июня сообщили в представительстве Швеции, которая председательствует в объединении.
Отмечается, что речь идет об артиллерийских боеприпасах, ракетах для реактивных систем залпового огня и систем противовоздушной обороны.
«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов. Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов…», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии работают над пакетом документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, предполагающим в том числе, что производство боеприпасов и вооружений станет одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой. В рамках этого же пакета в ЕК намерены представить инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов, в которых институты Евросоюза и страны сообщества инвестируют 1,5 миллиарда евро.