В ЕС планируют производить 1 миллион боеприпасов в год

Послы стран-членов Европейского союза утвердили проект документа о расширении производства боеприпасов до 1 миллиона штук в год. Об этом 23 июня сообщили в представительстве Швеции , которая председательствует в объединении.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов. Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов…», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии работают над пакетом документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, предполагающим в том числе, что производство боеприпасов и вооружений станет одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой. В рамках этого же пакета в ЕК намерены представить инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов, в которых институты Евросоюза и страны сообщества инвестируют 1,5 миллиарда евро.