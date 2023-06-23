Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ

«Плохая реакция [на заявление генсека НАТО]. [Йенс] Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — "кинуть" наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — выступил он с обвинением в адрес генсека альянса.