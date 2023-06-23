Новая партия истребителей Су-35С передана ВКС России

«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключённых контрактов. В производстве находятся самолёты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объёмы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», — прокомментировал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.