Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.

Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.