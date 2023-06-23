Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ

В ночь на 23 июня российские войска нанесли групповой высокоточный удар по ракетным арсеналам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все намеченные цели были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В уничтоженных местах хранения вооружения находились в том числе ракеты иностранного производства, уточнили в Минобороны.
Удар по объектам военной инфраструктуры был нанесен дальнобойным оружием воздушного базирования.
Помимо этого, за минувшие сутки российские войска пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника на краснолиманском направлении, добавил представитель военного ведомства. На этом участке линии боевого соприкосновения дислоцированы военнослужащие группировки российских войск «Центр».