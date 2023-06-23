Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ

В ночь на 23 июня российские войска нанесли групповой высокоточный удар по ракетным арсеналам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все намеченные цели были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В уничтоженных местах хранения вооружения находились в том числе ракеты иностранного производства, уточнили в Минобороны.

Удар по объектам военной инфраструктуры был нанесен дальнобойным оружием воздушного базирования.