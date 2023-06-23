Киев обвинил Запад в плохом ходе контрнаступления

«Время всегда важно... Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнёров предоставить необходимое вооружение, нашло своё отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — цитирует его ТАСС.