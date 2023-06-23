В России рассказали об испытаниях «Адмирала Головко»

«Все планы в порядке. В этом году он будет принят в состав Северного флота», — сказал он на форуме-фестивале волонтеров «Арктика. Лед тронулся», отвечая на вопроc о том, как проходят испытания «Адмирала Головко» и когда он будет принят в состав флота.