Названы сроки отправки истребителей F-16 на Украину

Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, также все еще остается открытым вопрос, какие страны передадут Украине истребители. По мнению источника из Пентагона, это могут быть Нидерланды и Дания. При этом он подчеркнул, что окончательное решение не принято.