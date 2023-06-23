Кулеба назвал главную проблему контрнаступления ВСУ

Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления Вооружённых сил Украины являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов. Его слова приводит газета Telegraph.
«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», — сказал Кулеба.
Он назвал нерешённой задачей украинской оружейной дипломатии обеспечение стабильных поставок боеприпасов украинской армии.
Ранее газета Bild писала, что российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление.
Срочная новость
Обзор иноСМИ: возмущение Лондона из-за решения Байдена и угроза истеблишменту ФРГВ мире17 минут назад