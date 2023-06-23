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Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления Вооружённых сил Украины являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов. Его слова приводит газета Telegraph.

Кулеба назвал главную проблему контрнаступления ВСУ
© globallookpress.com

«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», — сказал Кулеба.

Он назвал нерешённой задачей украинской оружейной дипломатии обеспечение стабильных поставок боеприпасов украинской армии.

МИД РФ предостерег США от непоправимой ошибки на Украине

Ранее газета Bild писала, что российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление.