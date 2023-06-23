Украина проведет учения на случай ЧП на Запорожской АЭС

Украина в ближайшие дни проведет учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет РИА Новости.

По его словам, учения предполагаю перекрытие дорог, а также развертывание санитарных блокпостов, на которых будет проверяться радиация.

«Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», - заявил Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, с сегодняшнего дня также развернуты штабы, в состав которых входят энергетики, медики, полиция и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они должны донести до граждан Украины «правила поведения в случае чрезвычайного происшествия».

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в 2022 году перешла под контроль российских военных. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливали ее. 8 октября 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России.