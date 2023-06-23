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Патрушев заявил о планах Пентагона о создании расово-ориентированных вирусов

Пентагон намерен создавать расово-ориентированные вирусы. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил о планах Пентагона создать расово-ориентированные вирусы
© РИА Новости

По его данным, на разработку вирусов, способные влиять на людей определенной расы, занимаются биолаборатории США.

«Биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов», - отметил Патуршев.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заблуждением расчет западных стран сокрушить России силой оружия.

Напомним, что по данным Минобороны РФ США на основе исследований в украинских биолабораториях создает очаги особо опасных инфекций.

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