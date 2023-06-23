Патрушев заявил о планах Пентагона создать расово-ориентированные вирусы

Патрушев заявил о планах Пентагона о создании расово-ориентированных вирусов
Пентагон намерен создавать расово-ориентированные вирусы. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его данным, на разработку вирусов, способные влиять на людей определенной расы, занимаются биолаборатории США.
«Биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов», - отметил Патуршев.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заблуждением расчет западных стран сокрушить России силой оружия.
Напомним, что по данным Минобороны РФ США на основе исследований в украинских биолабораториях создает очаги особо опасных инфекций.