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Российские штурмовики Су-25 сожгли украинскую бронетехнику, ударив с малых высот

Минобороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа. Авиация громит врага на полях сражений.

Российские штурмовики Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ, ударив с малых высот
© РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в сообщении.

Пустив ракеты, летчики тут же выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. В итоге самолеты благополучно вернулись на аэродром.

Сообщается, что удар штурмовиков уничтожил замаскированные укрепленные полевые позиции неприятеля, а также его бронетехнику.

Ранее сообщалось, что российские танкисты оттачивают навыки уничтожения «Леопардов».

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