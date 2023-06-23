Росгвардия обнаружила в ЛНР перевалочный пункт боевиков нацбатальона "Айдар"*

"Также в одной из комнат в шкафу сотрудники ведомства нашли форменное обмундирование генерала ВСУ, предположительно, осуществлявшего руководство националистами. Изъятые материалы переданы в правоохранительные органы и спецслужбы для дальнейшего изучения", - заключили в ведомстве.