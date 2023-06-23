Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

«В Грайворонском городском округе из миномёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено четыре миномётных снаряда. Также на окраине села противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.