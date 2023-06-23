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Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли несколько населённых пунктов региона.

Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, населённые пункты обстреливали самыми разными боеприпасами: артиллерийскими, миномётными и т.п.

Так, например, по Волоконовскому району всего было выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый.

«В Грайворонском городском округе из миномёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено четыре миномётных снаряда. Также на окраине села противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

Ранее военкор RT Валентин Горшенин поговорил с жителями города Валуйки, который постоянно обстреливают украинские боевики, и показал жизнь населённого пункта.

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