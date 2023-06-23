СМИ: в ходе испытаний подтвердилась готовность "Посейдонов" к работе

РИА Новости: в ходе испытаний подтвердилась готовность реакторов "Посейдонов" к работе
Морские беспилотники «Посейдон» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сказал он.
Источник отметил, что первые морские испытания беспилотников должны пройти этим летом.
23 июня стало известно, что подводная лодка специального назначения «Белгород» с «Посейдоном» выйдет на испытания этим летом — впервые с начала экспериментальной программы.
Накануне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов заявлял, что атомную подводную лодку «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ в этом году.
В январе этого года сообщалось, что первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки «Белгород» изготовлен. Отмечалось, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона» завершены.