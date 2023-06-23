СМИ: в ходе испытаний подтвердилась готовность "Посейдонов" к работе

Морские беспилотники «Посейдон» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сказал он.

Источник отметил, что первые морские испытания беспилотников должны пройти этим летом.

23 июня стало известно, что подводная лодка специального назначения «Белгород» с «Посейдоном» выйдет на испытания этим летом — впервые с начала экспериментальной программы.

Накануне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов заявлял, что атомную подводную лодку «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ в этом году.