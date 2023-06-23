Турецкая Baykar рассказала о планах по работе на Украине

Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

Строительство идет на дочернем предприятии «Авиа венчурс» в соответствии с планом. Байрактар отметил, что основная часть подготовительных работ на будущем заводе уже ведется. Ожидается, что в июле его подключат к электричеству.

Напомним, что о планах построить завод по производству беспилотников турецкой компании на Украине стало известно в августе 2022 года. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.