Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 июня 2023 года.

Минобороны: Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные ликвидировали склад боеприпасов Украины в районе Щербиновки в ДНР, сообщает «Вечерняя Москва».

Для этого была применена артиллерия. Также армия России уничтожила самоходную артиллерийскую установку Krab, радиолокационную станцию AN/TPQ и другое вооружение ВСУ.

Ранее издание Daily Reckoning со ссылкой на эксперта сообщила, что пока США и НАТО истощают собственные запасы оружия ради поставок Киеву, Россия подготовила украинской армии неприятный сюрприз, который обеспечит ей победу.

ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Украинские военные открыли огонь по поселку Красный Пахарь в Белгородской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи, а также газопровод. Осколками снаряда посечены крыша и фасад частного жилого домовладения.

В настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы. С приходом светлого времени суток начнется подомовой обход.

Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском

Украинская армия не оставляет попыток атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Артиллерия Вооруженных сил Украины больше часа обстреливает из «Градов» предприятие, расположенное под Курском. Из-за атаки в ближайшем селе Елизаветовка отсутствует электроснабжение. Местные жители укрылись в подвалах.