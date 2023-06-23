Мобилизация: последние новости на сегодня 23 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 июня 2023, в материале «Рамблера».

Контрактники усилили армию и экономику России

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Российские Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту, сообщает «Взгляд» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, каждые сутки на службу по контракту поступают около 1336 человек. Также Минобороны каждые сутки получает 112 единиц техники – включая новую и модернизированную. Таким образом, как говорят эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая нанесла бы вред экономике.

В конце 2022 года министр обороны говорил, что необходимо довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек, в том числе 695 тыс. контрактников – «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны.

В ХМАО участники СВО смогут бесплатно получать помощь нотариуса

В Ханты-Мансийском автономном округе филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и нотариальная палата региона договорились о сотрудничестве, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на правительство Югры.

Подписи под документами поставили президент палаты Христина Иконник и директор регионального филиала фонда Игорь Илык.

Согласно соглашению, предусматривается правовое информирование участников спецоперации по нотариальным вопросам, а также оказание бесплатной юридической помощи.

Добровольцы и военнослужащие группировки "Юг" получили госнаграды за мужество и отвагу

Российские военнослужащие спецподразделений Южной группировки войск и добровольческих подразделений, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ, получили государственные награды за мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Отличившиеся получили на позициях подразделений ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».