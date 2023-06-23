Раскрыты сроки первых испытаний беспилотника «Посейдон»

Первые испытания российской беспилотной подводной торпеды «Посейдон» запланированы на текущее лето, сообщает РИА Новости.

Они пройдут с морского носителя — атомной субмарины «Белгород». Прежде всего, испытания затронут работу ядерной энергетической установки беспилотника.

Как заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», носитель морских «Посейдонов», будет принята на вооружение в текущем году.

До этого установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, в рамках которых была подтверждена их безопасность и готовность к выполнению задач.

Ранее журнал Popular Mechanics назвал российскую торпеду оружием апокалипсиса из-за мощности примерно в 2 мегатонны. Как заявил эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон, запуск «Посейдона» может создать волну, способную разрушить столицу Великобритании и привести к жертвам в портах Ла-Манша.